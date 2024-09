Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 82-jähriger Frau aus Filderstadt vom 02.09.2024/18.13 Uhr

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Vermisste Frau aufgefunden und gerettet

Die seit Sonntag aus Filderstadt-Bernhausen vermisste Seniorin ist am Dienstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in einem Waldgebiet westlich von Plattenhardt aufgefunden worden. Die geschwächte, aber ansprechbare Frau war offenbar am Sonntag auf einem ihrer längeren Spaziergänge gestürzt. Andere Spaziergänger fanden nun die 82-Jährige in der Verlängerung des Fesslerwegs in Richtung Bärensee und alarmierten die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik.

Die am Montag eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.(ak)

