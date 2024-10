Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Linke Seite von geparkten Opel in Heßbergstraße beschädigt: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Einen erheblichen Schaden an einem geparkten Opel Mokka richtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am gestrigen Dienstag in der Heßbergstraße in Kassel an. Der Opel hatte in der Zeit von 8:00 bis 17:15 Uhr auf einem Parkstreifen in der Heßbergstraße in Fahrtrichtung Harleshausen, kurz vor der Teichstraße, gestanden. In diesem Zeitraum verursachte der unbekannte Fahrer, vermutlich mit einem größeren Fahrzeug und im Vorbeifahren, den Schaden auf der linken Fahrzeugseite des Mokka im hinteren Bereich. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

