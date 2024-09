Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeuge stellt Kriminellen nach Diebstahl aus Auto - Täter per Haftbefehl gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gelang der Polizei in Osnabrück die Festnahme eines Diebes, der bereits wegen anderer Delikte per Haftbefehl gesucht wurde. Zu verdanken ist der Erfolg auch einem 46-jährigen Osnabrücker, der unfreiwillig zum Zeugen wurde.

Der Mann war gegen 20 Uhr auf dem Weg vom Berliner Platz in die Möserstraße, als er einen schwarzen SUV mit ausgelöstem Alarm entdeckte. Er beobachtete, wie der mutmaßliche Dieb schwankend aus dem Fahrzeug ausstieg und beschloss, ihm zu folgen, während er den Notruf absetzte. Als der Täter die Verfolgung bemerkte, ergriff er die Flucht.

Der Zeuge konnte ihn in der Nähe eines Parkhauses stellen. Doch als er das Erscheinen der Polizei ankündigte, versuchte der Dieb erneut zu fliehen, wurde jedoch abermals auf einer Grünfläche schräg gegenüber der Polizeidienststelle am Kollegienwall eingeholt.

Beim Festhalten trat und schlug der Kriminelle dem Osnabrücker leicht ins Gesicht. Dennoch gelang es dem 46-Jährigen, den Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festzuhalten.

Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 43 Jahre alte Mann aus Nordrhein-Westfalen bereits wegen anderer Delikte per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem brachte eine Durchsuchung seiner Person einschlägiges Diebesgut aus dem schwarzen SUV hervor. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Die anschließende Fahrt im Streifenwagen endete für den Kriminellen schließlich in der JVA in Vechta, wo er nun auch auf ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wartet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell