POL-OS: Georgsmarienhütte: Über 3 Promille zur Mittagszeit - Polizei erwischt fahrenden Trunkenbold

Am Dienstagmittag kam es in Georgsmarienhütte zu einem Polizeieinsatz. Um 14:45 Uhr wurden die Polizisten zu zwei randalierenden Männern auf dem Gelände einer Tankstelle in der Malberger Straße gerufen. Kurz bevor die Polizisten eintrafen, verließen die Randalierer die Örtlichkeit mit einem Skoda. Auf einem naheliegenden Parkplatz konnten die Männer im Auto sitzend angetroffen werden. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird sichergestellt.

