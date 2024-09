Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Durchbruch nach Öffentlichkeitsfahndung: Polizei ermittelt Falschgeldverdächtigen

Osnabrück (ots)

Nur einen Tag nach der Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei Osnabrück den mutmaßlichen Falschgeldtäter identifizieren. Mehrere Anrufe von Hinweisgebern führten die Ermittler auf die Spur derselben Person. Der junge Mann hatte in zwei Fällen in einer Filiale einer Fastfood-Kette mit gefälschten Banknoten bezahlt. In einem Fall wurde der falsche Geldschein erkannt, doch es gelang ihm trotzdem, zu entkommen. Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit beendet. "Vielen Dank an Alle, die die Augen und Ohren offengehalten haben.", so Jannis Gervelmeyer abschließend. Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des Gesuchten aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

