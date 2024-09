Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Folgenschwere Körperverletzung am Kollegienwall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Straße Kollegienwall zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Gegen 0:50 Uhr informierten Augenzeugen die nahegelegene Polizeidienststelle über eine Schlägerei auf dem Gehweg vor der Hausnummer 28. Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg und fanden kurz darauf einen schwer verletzten Mann vor. Die Täter waren bereits mit einem VW Golf von dem Tatort in Richtung Neumarkt geflüchtet. Der Schwerverletzte wurde sofort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige von zwei Männern brutal zusammengeschlagen wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun dringend um Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtwagen machen können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern /327-3103 oder -2115 zu melden.

