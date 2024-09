Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannte klauen Metall von Firmengelände - fünfstelliger Schaden - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Wochenende wurde von einem Firmengelände in Gesmold Metall geklaut. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstag, 12:20 Uhr und Sonntag, 10:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Firma in der Straße Auf dem Platen. Im Anschluss verluden die Unbekannten das Metall vermutlich in ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Es wurde Metall im Wert einer fünfstelligen Summe entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Geschehnissen geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05422/92260

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell