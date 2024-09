POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Besitzer eines Pandora-Armbands

Osnabrück (ots) - Am Samstagmittag kam es in Berge zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 14:45 Uhr kam es auf der Kreuzung Berger Straße / Ohrter Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Der Fahrer des Kleinkraftrades, ein 66-jähriger Mann aus Dohren, wurde dabei schwerverletzt und im Anschluss in ein ...

