Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Roller, Fahrbahn gesperrt - PM Nr.1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in Mannheim-Sandhofen in der Hanauer Straße zu einem Einsatz von Polizei und dem Rettugnsdienst. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Rollerfahrer. Durch den Unfall wurde eine größere Menge an Öl, vermutlich Speiseöl, freigesetzt und die Fahrbahn hierdurch erheblich verunreinigt. Zur Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung ist daher die Hanauer Straße aktuell komplett gesperrt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell