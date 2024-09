Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Neuenheimer Feld: Politisch motivierte Straftat im Neuenheimer Feld; Zeugenaufruf und Lichtbildveröffentlichung

Heidelberg/Neuenheimer Feld (ots)

Am 02.09.2024 gegen 13:00 Uhr kam es im Neuenheimer Feld in Heidelberg zu Körperverletzungshandlungen und rassistischen Beleidigungen zum Nachteil eines indischen Staatsangehörigen. Der Täter flüchtete unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erstattete im Anschluss Anzeige bei einer Polizeidienstelle. Hierbei gab der 30-jährige Geschädigte an, bereits am 27.08.2024 von dem gleichen Täter fremdenfeindlich angesprochen worden zu sein. Trotz umgehend eingeleiteter Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen verlief die Suche nach dem Täter bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Der Täter konnte von dem Geschädigten fotografiert werden. Das Amtsgericht Heidelberg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg die Veröffentlichung der so gefertigten Lichtbilder des Täters angeordnet. Diese sind auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht. Den Link finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-koerperverletzung-beleidigung/

Der Täter soll ca. 30-35 Jahre alt sein. Er hat ein narbiges Gesicht. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze karierte Hose und ein T-Shirt. Zudem bewegte er sich auf Inline-Skates fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell