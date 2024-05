Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Raubstraftat in Rheda-Wiedenbrück - Durchsuchungen in Herford und Bielefeld

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Herford/ Bielefeld (FK) - Am Donnerstag vergangener Woche (09.05., 18.45 Uhr) kam es in Rheda-Wiedenbrück in der Straße Auf der Schulenburg zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes aus Schweden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf sich der Mann mit zwei Bekannten, später kamen zwei weitere Männer dazu. Insgesamt waren es fünf Männer. Sie verbrachten den Abend zunächst zusammen. Zwei der vier Männer sollen den Mann dann unvermittelt mit einem Messer und einer Pistole bedroht haben, während sie ihn körperlich angingen und Geld forderten.

Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten letztendlich zu der Erlangung von zwei Durchsuchungsbeschlüssen. Diese wurden am Freitagmorgen (17.05.) in Herford und in Bielefeld vollzogen. Das Verfahren richtet sich derzeit gegen zwei 17- und -18 Jahre alten Männer. Die Durchsuchungen der Wohnungen wurden durch Polizisten des Spezialeinsatzkommandos unterstützt.

In den Wohnungen wurden Beweismittel sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und den weiteren Tätern dauern an.

