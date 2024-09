Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall zwischen Rollerfahrer und Autofahrer - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist hier ein Rollerfahrer einem Autofahrer ins Heck gefahren. Derzeit sind Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Aufgrund der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen kann es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Zum genauen Unfallhergang sowie zum Ausmaß des Schadens und dem Verletzungsbild können derzeit keine konkreten Angaben getätigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell