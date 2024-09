Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tatverdächtiger versucht nach Bedrohung zu flüchten

Mannheim (ots)

Am Montagabend fuhr ein 27-Jähriger im betrunkenen Zustand mit einer Buslinie der RNV in Richtung Wasserturm. Ersten Ermittlungen zu Folge habe sich der Mann von einem 60-Jährigen sowie einem 43-jährigen Fahrgast bedroht gefühlt, weshalb er ein mitgeführtes Cuttermesser hervorholte und in die Richtung der Männer zeigte. Zu einem Angriff auf die Männer kam es nicht, sodass diese auch keine Verletzungen davontrugen.

Anschließend versuchte der 27-Jährige vor einer eingesetzten Polizeistreife zu flüchten, sodass er von der Haltestelle Wasserturm den Friedrichsring entlanglief und schließlich im Quadrat S 6 gestellt werden konnte. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Tatverdächtige aggressiv gegenüber den Polizisten, indem er sie mehrfach beleidigte und bedrohte. Der Mann wurde zunächst festgenommen und für die strafprozessualen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Das Cuttermesser wurde sichergestellt. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der 27-Jährige knapp 1,3 Promille hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und als der Mann wieder ausgenüchtert war, wurde er entlassen.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt führt die Ermittlungen zu dem Sachverhalt. Der Tatverdächtige muss sich wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell