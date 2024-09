Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Schwerer Unfall zwischen Auto und Fahrrad - Kind schwerverletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Osnabrück zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 09:50 Uhr kam es im Boelkeweg aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Dabei wurde der 12-jährige Radfahrer aus Osnabrück schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Autofahrer aus Osnabrück blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell