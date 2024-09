Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwerer Unfall auf der A30 zwischen den Anschlussstellen Gesmold und Melle-West

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der A30 bei Melle zu einem Verkehrsunfall, bei ein 44-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann aus Osnabrück war gegen 6.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs, als ihn ein parallel fahrender BMW-Fahrer beim Spurenwechsel übersah und am Heck erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 44-Jährige von seinem motorisierten Zweirad geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, der 58-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen ist ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

