POL-OS: Rieste: Motorraddiebstahl am Alfsee - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonntag wurde auf dem Parkplatz am Alfsee, Westerfeldstraße/Ecke Riester Straße, ein Motorrad entwendet. Das Fahrzeug war dort verschlossen abgestellt. Bei dem gestohlenen Motorrad handelt es sich um eine rot-schwarze Suzuki des Typs GSX-R1000. Möglicherweise ist das motorisierte Zweirad noch mit originalen Kennzeichen VEC-V 77 unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrads geben können, sich bei den Ermittlern in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

