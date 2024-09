Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dreimal Hauptverhandlungshaft für drei Ladendiebe

Osnabrück (ots)

Am Montag entwendete ein 41-Jähriger gemeinsam mit seiner 43-jährigen Komplizin gegen 14:00 Uhr diverse Ware aus einem Geschäft in der Großen Straße. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und informierte schließlich die Polizei. Eine Streife traf die Beiden daraufhin in Tatortnähe mit ihrem Diebesgut an und nahm diese vorläufig fest. Gleiches Schicksal ereilte einen 43-Jährigen, welcher ebenfalls am Montagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in der Osnabrücker Innenstadt erwischt wurde. Dieser entwendete dabei Ware aus einem Bekleidungsgeschäft am Neumarkt. Mithilfe eines Ladendetektives gelang es der Polizei auch in diesem Fall den Täter samt Beute zu fassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden daraufhin am Dienstag die Hauptverhandlungen beim Amtsgericht Osnabrück durchgeführt. Im ersten Fall verurteilte der zuständige Haftrichter den 41-jährigen Haupttäter zu 40 Tagessätzen a 10EUR und seine 43-jährige Partnerin zu 20 Tagessätzen a 10EUR. Der 43-Jährige wurde zu einer Strafe von zu 30 Tagessätzen a 10EUR verurteilt.

