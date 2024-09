Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach zahlreichen PKW Aufbrüchen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte die Scheiben von mehreren Fahrzeugen ein und entwendeten in fünf Fällen unter anderem Wertgegenständen aus diesen. Die betroffenen Fahrzeuge standen in der Innenstadt (Alte Münze, Holtstraße, Kleiststraße) und in den Stadtteilen Hafen (Bürener Straße), Gartlage (Krelingstraße), Schinkel (Franz-Lenz-Straße, Wissinger Straße), Eversburg (Atterstraße) und am Westerberg (Felix-Nussbaum-Straße, Am Natruper Steinbruch). Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang in dreizehn Fällen wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einer Tat in der Grußendorfstraße in Eversburg. Zeugen, die Hinweise zu der Tat/den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter 0541/327-2115 oder -2215.

