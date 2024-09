Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bedrohung mit Waffe - Täter festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Innenstadt von Osnabrück zu einer Bedrohung zwischen zwei Männern. Nach ersten Erkenntnissen richtete nach einem Streitgespräch (ca. 14:35 Uhr) am Neumarkt ein Mann eine Schreckschusswaffe auf einen männlichen Bekannten. Anschließend verließen beide Personen den Neumarkt in Richtung der Straße Am Kamp. Das Opfer, ein 26-jähriger Osnabrücker, alarmierte dort die Polizei, welche den 42-jährigen Beschuldigten kurz darauf festnahm. Bei der Durchsuchung des Osnabrückers wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt. Der Beschuldigte wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

