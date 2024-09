POL-OS: Bad Essen: Erfolgreiche Suche nach vermisstem Senior in Bad Essen

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Osnabrück zu einem Einbruch. Zwischen 17:45 - 07:10 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Bramscher Straße. Nach dem sie aus den Räumlichkeiten Bargeld entwendeten, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt abgeben können, sich unter der folgenden ...

mehr