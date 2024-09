Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: E-Bike Fahrerin bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, war eine 76 Jahre alte Frau mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Dalumer Straße aus Fürstenau kommend in Richtung Bippen unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdeinwirkung stürzte und auf dem linksseitigen Grünstreifen zum Liegen kam. Bei dem Sturz erlitt die Frau aus Fürstenau lebensgefährlich Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte schließlich ins Krankenhaus. Am E-Bike entstand geringer Sachschaden. Für den Zeitpunkt der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme wurde die Straße im Unfallbereich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell