POL-OS: Osnabrück: Tatort Tiefgarage: Pkw-Aufbrüche in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Mittwochnachmittag befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer gegen 14:40 Uhr die Hafenstraße in Richtung Kanal, als ein bislang unbekannter Autofahrer von der Karlstraße nach rechts in die Hafenstraße einbog. Um einen am Straßenrand geparkten Pkw zu umfahren, fuhr der schwarze Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn und geriet so auf den Fahrstreifen des ...

