POL-OS: Badbergen: Unbekannte stahlen am Friedhof mehrere Kubikmeter Erde - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden drei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wilhelmstraße in Quakenbrück durch die Polizei festgenommen. Zwei der Täter gelangten gegen 23:55 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus. Dank einer Videoüberwachung wurden die abwesenden Hausbewohner auf die Tat aufmerksam und setzten ...

