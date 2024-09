Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Täterfestnahmen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden drei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wilhelmstraße in Quakenbrück durch die Polizei festgenommen. Zwei der Täter gelangten gegen 23:55 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus. Dank einer Videoüberwachung wurden die abwesenden Hausbewohner auf die Tat aufmerksam und setzten umgehend einen Notruf ab. Die alarmierten Einsatzkräfte umstellten das Gebäude folglich. Die Eindringlinge, zwei Männer im Alter von 44 und 30 Jahren, verließen daraufhin freiwillig das Haus und konnten ohne Widerstand festgenommen werden. Die Beiden wurden anschließend für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Zeitgleich fiel einer anderen Polizeistreife ein in der Nähe des Tatortes abgestellter Mercedes mit auswärtigen Kennzeichen auf. Wie sich herausstellte, befand sich im Wagen ein weiterer Täter. Der 28-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ebenfalls vorläufig festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Der PKW wurde anschließend beschlagnahmt und durchsucht. Darüber hinaus durchsuchten Polizeibeamte in Lüneburg die Wohnung des 44-jährigen Täters. In der Wohnung sowie im Tatfahrzeug wurde diverses Einbruchsmaterial aufgefunden und sichergestellt. Die anderen beiden Männer verfügten über keinen festen Wohnsitz und wurden am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an, sodass beide Täter anschließend in die JVA gebracht wurden. Der 44-Jährige mit festem Wohnsitz wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls dauern an.

