Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gerden: Blitzeinbruch im Industriegebiet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht auf Dienstag wurde in der Industriestraße in ein Geschäft für Gartengeräte eingebrochen. Gegen 2.40 Uhr fuhren Unbekannte mit einem Transporter zu dem am Straßenende gelegenen Gebäude, das sich in der Nähe eines Wendeplatzes befindet. Unvermittelt schlugen die Täter das Schaufenster mit einem unbekannten Gegenstand ein und drangen in den Innenraum vor. Dort entwendeten sie eine große Menge akkubetriebener Geräte der Marke Stihl und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem genutzten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell