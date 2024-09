Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Bramscher Straße

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 3.50 Uhr, kam es in der Bramscher Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Ein 22-jähriger Mann aus Osnabrück richtete an drei Autos Schaden an, indem er gewaltsam die Außenspiegel nach hinten klappte. An knapp zehn weiteren Autos klappte er ebenfalls die Spiegel nach hinten ohne jedoch einen Schaden anzurichten. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten konnten den mutmaßlichen Täter in der Nähe der Tatorte antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen den 22-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten.

