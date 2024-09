Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Niedersachsenring

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Mazda gegen 20:15 Uhr den Niedersachsenring in Richtung Bad Laer. An der Ampelkreuzung Niedersachsenring/Am Forsthaus beabsichtigte die Frau aus Bad Rothenfelde nach links abzubiegen und ordnete sich dafür auf die Linksabbiegespur ein, auf welcher sie an der Ampel wartete. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf den Mazda auf, sodass dieser gegen einen Laternenmast, welcher sich auf einer Verkehrsinsel befindet, geschleudert wurde. Die 58-jährige Fahrerin des Mazdas erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die 22-jährige Beifahrerin, wohnhaft in Celle, kam leider jede Hilfe zu spät. Die junge Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 23-jährige BMW-Fahrer verletzte sich leicht. Der Mann aus Dissen kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Diese wurden folglich abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L94 beidseitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

