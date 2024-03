Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 6./7. März, zwischen 22 und 7:30 Uhr, an einem Opel Mokka zu schaffen, der in der Eisenbahnstraße in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt war. Als die 30-jährige Autobesitzerin am Donnerstagmorgen zu ihrem Wagen zurückkam, waren die beiden Reifen auf der Fahrerseite platt gestochen. Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla

