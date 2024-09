POL-OS: Wallenhorst: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der Großen Straße

Osnabrück (ots) - Am Freitagmorgen wartete eine 21-Jährige gegen 07:40 Uhr auf dem Bürgersteig an der Knollstraße unweit zur Ziegelstraße, um die Straße zu überqueren. Der Fahrer eines schwarzen PKW fuhr in Richtung stadtauswärts an der jungen Osnabrückerin vorbei und touchierte diese mit dem Außenspiegel. Die 21-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen ...

