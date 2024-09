Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - PKW fährt Fußgängerin an

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen wartete eine 21-Jährige gegen 07:40 Uhr auf dem Bürgersteig an der Knollstraße unweit zur Ziegelstraße, um die Straße zu überqueren. Der Fahrer eines schwarzen PKW fuhr in Richtung stadtauswärts an der jungen Osnabrückerin vorbei und touchierte diese mit dem Außenspiegel. Die 21-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und begab sich anschließend in medizinische Behandlung. Der Autofahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Vor dem schwarzen PKW soll sich ein Bus befunden haben. Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2515 entgegen.

