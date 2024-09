Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Brand in Obdachlosenunterkunft: Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in Wellingholzhausen zu einem Zimmerbrand in einer Obdachlosenunterkunft. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5858610 Die 32-jährige Tatverdächtige wurde nach der Festnahme auf eine Polizeidienststelle gebracht. Am heutigen Tage wurde sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter des Amtsgerichts Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die 32 Jahre alte Frau wegen schwerer Brandstiftung. Sie wurde anschließend in eine JVA gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell