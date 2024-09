Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Brand in städtischer Unterkunft in Wellingholzhausen - Tatverdächtige festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in Wellingholzhausen zu einem Zimmerbrand. Um 11:46 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Küingdorfer Straße gerufen. Als die Polizisten am Brandort eintrafen, drang dichter Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Während der ersten Ermittlungen erlangten die Polizisten Hinweise, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Im Nahbereich konnte eine 32-jährige Tatverdächtige aus Melle festgenommen werden. Diese wurde zwecks weiterer Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

