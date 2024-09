Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kontrollen in Stadt und Landkreis - Polizei stellt in sechs Stunden knapp 400 Geschwindigkeitsverstöße fest

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch führte die Verfügungseinheit der Polizei Osnabrück von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine Schwerpunktkontrolle durch. In Stadt und Landkreis Osnabrück konzentrierten sich die eingesetzten Polizisten insbesondere auf Geschwindigkeitsüberschreitungen. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 396 Verstöße festgestellt. Zehn Verkehrsteilnehmende fuhren dabei so schnell, dass auf sie Fahrverbote zukommen. Einer von ihnen erreichte zudem den erschreckenden Spitzenwert der gestrigen Schwerpunktkontrolle. Bei erlaubten 100 km/h war der Autofahrer mit über 160 km/h auf der A33 in Höhe des Südkreuzes in Richtung Diepholz unterwegs. Von den insgesamt 396 festgestellten Geschwindigkeitsverstößen, befinden sich 143 Verstöße im Bereich eines Verwarngeldes. In 259 Fällen ging es über dieses hinaus, den Betroffenen drohen dementsprechend Bußgelder.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell