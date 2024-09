POL-OS: Senior ohne Führerschein gefährdet Autofahrer in Osnabrück - Geschädigte gesucht!

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag geriet ein blauer Ford Fiesta in den Fokus von Autodieben. Zwischen 23 Uhr und 08 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Fahrzeug in der Neustädter Straße und flüchteten im Anschluss unerkannt. Das Kennzeichen, welches zuletzt an dem genannten PKW angebracht war, lautet: OS CO 692. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug abgeben können, werden gebeten sich ...

