POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Pritschenwagen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Osnabrück zu einem Raub. Gegen 02:30 Uhr griffen zwei Unbekannte einen 38-jährigen Osnabrücker unter der Eisenbahnbrücke an der Wittekindstraße/Buersche Straße an. Die beiden Personen schlugen dem Opfer in das Gesicht, sodass dieses zu Boden fiel. Anschließend nahmen die Täter das Bargeld aus der Geldbörse des Opfers und flüchteten in unbekannte ...

