Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugenaufruf nach Raub an Wittekindstraße

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Osnabrück zu einem Raub. Gegen 02:30 Uhr griffen zwei Unbekannte einen 38-jährigen Osnabrücker unter der Eisenbahnbrücke an der Wittekindstraße/Buersche Straße an. Die beiden Personen schlugen dem Opfer in das Gesicht, sodass dieses zu Boden fiel. Anschließend nahmen die Täter das Bargeld aus der Geldbörse des Opfers und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. Danach informierte der 38-Jährige die Polizei.

Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Person

- ca. 175 cm groß - ca. 32 Jahre alt - sportliche Körperstatur - dunkler Drei-Tage-Bart - graues T-Shirt - Jeanshose

2. Person

- rotes T-Shirt - Jeanshose

Ein möglicher Zeuge wurde auf einer Videoaufzeichnung einer nahegelegenen Überwachungskamera erfasst. Die Polizei sucht nun gezielt nach dieser Person, die möglicherweise wichtige Angaben zum Tathergang geben kann. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0541 327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 zu melden.

