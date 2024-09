Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gruppe greift Mann mit Glasflasche an - schwere Gesichtsverletzung - Zeugen gesucht!

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Osnabrück zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach jetzigen Ermittlungsstand griff eine Gruppe um 03:20 Uhr in einem Lokal auf dem Heger Tor einen 27-jährigen Mann mit einer Glasflasche sowie Faustschlägen und Tritten an. Als der Mann aus dem Lokal über das Heger Tor in Richtung "Lagerhalle" flüchtete, kam es im Bereich der Treppen zu weiteren Schlägen und Tritten gegen den 27-Jährigen. Dabei verlor das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein. Vor der "Lagerhalle" ging das Opfer erneut zu Boden. Weiterhin rief es nach Hilfe und der Polizei.

Durch die Tat wurde das Opfer insbesondere im Gesicht schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Gruppe von 10 Personen bestand aus drei Frauen und 7 Männern Die Männer waren zwischen 20-25 Jahre alt. 4 Täter konnten durch das Opfer näher beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - 1,75m groß - schlanke/athletische Figur - schwarzer dünner Pulli, blaue Jeans, dunkle Schuhe - kurze schwarze Haare - Die Seiten auf etwa 2mm, oben auf 4mm - auffällig blaue Augen - Deutsch mit russischem/ukrainischem Akzent

2. Person:

- weiblich - dunkelblonde, schulterlange Haare - blaue Augen

3. Person: - männlich - ca. 1,70m groß - dünn - blonde Haare, Seiten kurz und die oberen Haare mit einem starken Mittelscheitel nach unten gekämmt

4. Person:

- männlich - etwas adipös - Glatze

Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/327 2215

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell