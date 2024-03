Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bargeld aus Kasse entwendet

53894 Mechernich (ots)

In einem Lagerverkauf gelang es dem männlichen Tatverdächtigen am Samstag gegen 13:00 Uhr durch ein Ablenkungsmanöver den dortigen Angestellten für einen längeren Zeitraum von der Kasse weg zu locken. Diese Zeit nutzte er, um in die unverschlossene Kasse zu greifen und das dort befindliche Bargeld in vierstelliger Höhe an sich zu nehmen. Hiernach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- 20 - 30 Jahre alt

- 180 cm groß - Dreitagebart - schmale Statur - Südländischer Phänotypus - gebrochene, deutsche Sprache - dunkel gekleidet Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell