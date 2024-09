Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Räuberischer Diebstahl - Täter mit Messer flüchtet - Täter und Diebesgut nach Flucht in NRW festgestellt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es in einem Drogeriemarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Um ca. 19:40 Uhr löste die elektronische Diebstahlsicherung des Drogeriemarkts in der Oldendorfer Straße aus. Grund hierfür war ein 42-jähriger Mann aus Lengerich, der zuvor Parfum klaute. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Täter auf dem Parkplatz von seiner Flucht mit einem Fahrrad vorerst abhalten. Da der Täter in seiner Hand aber ein Messer trug, blieb der Zeuge anschließend auf Abstand. Nachdem der Täter als Beifahrer in einen bereitstehenden PKW stieg, konnte der Zeuge das Kennzeichen ablesen. Wenig später suchten Polizisten aus NRW die Anschrift des Fahrzeughalters in Lengerich auf. Dort trafen die Polizisten u. a. den gesuchten Parfumdieb sowie seinen Fahrer. In dem geparkten Mercedes fanden die Polizisten zwei verpackte Parfumflaschen, welche sichergestellt wurden. Gegen den Parfumdieb und den Fahrer (ebenfalls 42-jähriger Mann aus Lengerich) wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell