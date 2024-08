Polizei Dortmund

POL-DO: 10-jähriges Kind auf dem Schulweg durch Verkehrsunfall verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0787

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Auto ist es am Freitag (23. August 2024) in Dortmund Bodelschwingh gekommen. Ein beteiligter Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Mädchen befand sich gegen 7.50 Uhr auf dem Weg zur Schule (Reinoldi-Gesamtschule). Auf der Straße Im Odemsloh befindet sich an der Unfallstelle in Höhe Hausnummer 127 eine Ampel.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte das Mädchen die Fahrbahn an der Ampel bei Grün in westliche Richtung. Der Fahrer des Pkw bog aus der Einmündung Im Odemsloh in Richtung Norden ein und übersah das Kind.

Durch einen Rückwärtssprung des Mädchens kam es zu keinem Zusammenstoß. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort.

Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, braune bis dunkle Haare, etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt. Im Fahrzeug erkannte das Mädchen einen Duftbaum mit türkischer Flagge am Spiegel hängend. Der Fahrer soll ein türkisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen oder der Unfallversucher melden sich bitte bei der Polizeiwache Mengede unter 0231 132 2721.

