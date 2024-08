Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrollen in der Innenstadt: Polizei stellt Drogen sicher und spricht Platzverweise aus

Dortmund (ots)

Über mehrere Stunden war die Polizei am Dienstag (27.8.2024) für mehr Sicherheit in der Dortmunder Innenstadt im Einsatz. Im Fokus standen wiederholt das Umfeld des Drogenkonsumraums am Grafenhof, das Klinikviertel, der Stadtgarten und der Hauptbahnhof. Zur Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten sprach die Polizei 16 Platzverweise aus.

Aufgrund eigener Erkenntnisse und durch Hinweise aus guten Kontakten zu Anwohnern und Einzelhändlern kann die Polizei gezielt an unterschiedlichen Orten Kontrollen durchführen. Im Klinikviertel fielen der Polizei, die uniformiert und zivil im Einsatz war, keine Personen aus dem Betäubungsmittel-Milieu auf. Die Kontrollen im Zentrum führte auch die Bereitschaftspolizei durch.

Im Umfeld des Drogenkonsumraum hielten sich am Dienstagnachmittag nur wenige Suchtkranke auf, was auf die Schließungszeit des "Café Kick" um 14 Uhr zurückzuführen war. Ein Süchtiger fiel dort auf, weil er aus einer Plastiktüte heraus vermutlich gestohlene Textilien verkaufte. Die Polizei ermittelt (Ladendiebstahl, Hehlerei).

Im Stadtgarten hielten sich am Dienstag 15 Männer und Frauen auf. Die Polizei konnte sie eindeutig dem Drogenmilieu zuordnen. Die Einsatzkräfte überprüfte die Personen. Diese verließen anschließend den Stadtgarten.

Am Nordausgang des Hauptbahnhofs entdeckte die Polizei bei einem Mann, der wiederholt unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist, ein hochwertiges Smartphone mit Originalverpackung (Wert: 2000 Euro). Das Smartphone stammt nach ersten Erkenntnissen aus einem Diebstahl. Die Polizei stellte das Gerät sicher und lieferte den festgenommenen Mann in das Gewahrsam ein.

Am Nordausgang fiel zudem ein einschlägig als Drogenhändler bekannter Mann auf. Die Polizei durchsuchte ihn und entdeckte 18 für den Verkauf vorbereitete Tüten mit Drogen. Das Umfeld des Nordausgangs ist der Polizei für den Handel mit Rauschgift bekannt.

In einer Wohnung in der Carl-Holtschneider-Straße in der Nordstadt entdeckte die Polizei nach einem Hinweis ebenfalls Rauschgift sowie 400 Euro Bargeld, für den Verkauf von Drogen bestimmtes Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. Die Polizei nahm einen 33-jährigen Mann vorläufig fest und lieferte den Tatverdächtigen ins Gewahrsam ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei richten sich auch gegen den Mieter der Wohnung.

