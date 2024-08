Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl einer Geldbörse

Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Erfurter Polizei nach dem hier abgebildeten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 24.09.2023 aus der Umkleidekabine einer Erfurter Schule die Geldbörse einer Schülerin gestohlen zu haben. Anschließend hob der Unbekannte noch am selben Tag mit der EC-Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten am Fischmarkt 75 Euro Bargeld ab. Wer kennt den hier abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0252551/2023 entgegen. (DS)

