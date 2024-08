Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stark betrunkene Autofahrerin erwischt

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung erwischte in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt eine stark betrunkene Autofahrerin. Als die Polizisten gegen 01:40 Uhr in der Auenstraße unterwegs gewesen waren, wurden sie auf eine 20-jährige VW-Fahrerin aufmerksam. Nachdem sie mit der jungen Frau anschließend im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest durchführten, staunten die Beamten nicht schlecht. Die 20-Jährige hatte über 2,5 Promille Alkohol in ihrer Atemluft. Für die Frau war die Fahrt damit beendet und sie musste für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle kommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (DS)

