LPI-EF: Berauschte Verkehrsteilnehmerinnen

Landkreis Sömmerda (ots) - Auf Buntmetall hatte es ein Unbekannter im Landkreis Sömmerda abgesehen. Bereits im Tatzeitraum von Sonntag zu Montag demontierte der Täter in der Ringstraße in Walschleben von einer Bäckerei die Endstücke eines Dachrinnen-Fallrohrs. Anschließend entfernte er sich mit seiner Beute, vermutlich auf einem motorisierten Kleinfahrzeug mit Anhänger, unerkannt in Richtung Andisleben. Der ...

