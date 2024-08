Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetall gestohlen - Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf Buntmetall hatte es ein Unbekannter im Landkreis Sömmerda abgesehen. Bereits im Tatzeitraum von Sonntag zu Montag demontierte der Täter in der Ringstraße in Walschleben von einer Bäckerei die Endstücke eines Dachrinnen-Fallrohrs. Anschließend entfernte er sich mit seiner Beute, vermutlich auf einem motorisierten Kleinfahrzeug mit Anhänger, unerkannt in Richtung Andisleben. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0215595 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) zu melden. (DS)

