Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Scheiben von Pkw eingeschlagen

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter in Nordhorn in der Straße Am Wassergarten die Scheibe eines Ford eingeschlagen und eine Tasche daraus entwendet. In der Agnes-Carvalho-Straße schlugen Täter die Scheibe eines Seat ein und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt. Zudem wurde in der Klosterstraße ebenfalls durch Einschlagen einer Scheibe ein Renault angegangen. In der Straße Vechteaue wurde die Scheibe eines Opel eingeschlagen und an der Straße Am Nordhorn-Almelo-Kanal die Scheibe eines Renault. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

