Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht des verbotenen Kfz-Rennen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend befuhr ein unbekannter PKW gegen 23:05 Uhr mit deutlich überhöhter die Wersener Straße in Richtung stadteinwärts. Innerhalb geschlossener Ortschaften erreichte das Fahrzeug dabei über 100 km/h. Auch eine rotzeigende Ampel an der Wersener Straße/Kirchstraße konnte den Raser nicht stoppen. Ein an der Ampel stehender Mercedes-Fahrer nahm dies zum Anlass hinter dem unbekannten Fahrzeug herzufahren und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h. Eine Polizeistreife konnte den Mercedes anschließend anhalten und kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 19-jährigen Bissendorfer. Gegen ihn und gegen den bislang noch unbekannten Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2515.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell