LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitag, gegen 19:15 Uhr wurde ein 41-jähriger Pkw-Fahrer in Neuhaus am Rennweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Es Folgte daraufhin die Fertigung einer Ordnungswidrikeitenanzege und die Durchführung einer Blutentnahme bei dem Delinquenten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

mehr