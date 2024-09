Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung im Greizer Schlossgarten

Greiz (ots)

Greiz. Am 05.09.2024 gegen 18:35 Uhr kam es im Greizer Schlossgarten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen (deutsch) und 5 anderen Jugendlichen im Alter von 15 bis 21 Jahren (russisch, somalisch). Im Laufe des zunächst verbal beginnenden Streits bedrohte einer der Täter (25, somalisch) den 20-Jährigen, wobei er ein Messer sichtbar in der Hand hielt. In diese Auseinandersetzung mischten sich schließlich die vier jungen Männer russischer Herkunft ein und griffen den 20-Jährigen in der Folge mit Schlägen und Tritten an, sodass er verletzt wurde. Als der polizeibekannte Geschädigte mit einem Fahrzeug vom Tatort flüchtete, trat einer der Angreifer die Heckscheibe des Autos ein.

Durch die hinzugerufene Polizei konnten alle Täter im Zuge von Fahndungsmaßnahmen ergriffen werden. Dabei hielt sich einer der Angreifer in einem Fahrzeug versteckt. Nicht nur das die Polizisten ihn dort stellten, sie fanden zudem eine größere Menge an Cannabis, was die legale Menge von 30 Gramm um mehr als das Doppelte überschritt. Gegen alle Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gera wieder auf freien Fuß gesetzt. Der verletzte 20-Jährige wurde medizinisch versorgt. (BF)

