Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großer Feld- und Waldbrand

Gera (ots)

Ronneburg: Eine Fläche von ca. 21 Hektar Feld und Waldgebiet fiel gestern (05.09.2024) einem Großbrand zum Opfer. Kurz nach 14:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach Ronneburg, konkret in die Grobsdorfer Straße aus. Unverzüglich wurde ebenso mit den Löschmaßnahmen begonnen, denn ein Feuer auf einem dortigen Feld brannte lichterloh. Zudem setzte offenbar Funkenflug ein nahegelegenes Waldstück in Flammen. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen gelang es nicht, den Brand in Gänze zu löschen. Vielmehr ließ man einen Teilbereich kontrolliert abbrennen. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurde am Nachmittag zudem eine Warnmeldung für angrenzende Wohnorte herausgegeben. Die Warnung selbst wurde dann in der Nacht zurückgenommen bzw. beendet.

Warum es letzten Endes zum Brandausbruch kam, ist unbekannt. Die Kripo in Gera ermittelt dazu. (Bezugsnummer 0232712/2024) In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandursache geben können Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell